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        23 Nisan'da çocuklar trafik polisi oldu

        Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla trafik polisi üniforması giyen çocuklar trafikte denetim yapıp hatalı park yapan sürücülere anonsla uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:31 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:31
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          Ulusal Eemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

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          Kayseri'deki 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar temsili polis olup trafikte denetim yaptı.

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          İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nce düzenlenen etkinlikle polis kıyafeti giyen ve Bağdat Caddesi'nde yapılan uygulamaya katılan çocuklar, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı, ehliyet ve ruhsatları kontrol etti.

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          Çocuklar daha sonra 27 Mayıs Caddesi'nde hatalı park yapan sürücüleri anonsla uyardı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki motorize ekiplerin kırmızı ışık uygulamasına katıldı.

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          Denetimlere katılan 6 yaşındaki Eymen Ahi, AA muhabirine, uygulamada durdurduğu araç sürücülerinin ehliyetini ve emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol ettiğini söyledi.

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          Ahi, büyüdüğünde polis olmak istediğini belirtti.

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          Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Mahmut Öner Anaokulu'nda da çocuklara yönelik trafik eğitimi verildi.

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          Etkinliklerin ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, çocukları ve ailelerini makamında ağırladı.

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          Makam koltuğunu 6 yaşındaki Melis Eylül Can ve Mustafa Göktürk Bakır'a devreden Aydın, çocukların huzur ve güvenliği için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

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          Aydın, bayramını kutladığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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