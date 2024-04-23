23 Nisan'da çocuklar trafik polisi oldu
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla trafik polisi üniforması giyen çocuklar trafikte denetim yapıp hatalı park yapan sürücülere anonsla uyarıda bulundu.
- 1
Ulusal Eemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.
- 2
Kayseri'deki 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar temsili polis olup trafikte denetim yaptı.
- 3
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nce düzenlenen etkinlikle polis kıyafeti giyen ve Bağdat Caddesi'nde yapılan uygulamaya katılan çocuklar, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı, ehliyet ve ruhsatları kontrol etti.
-
- 4
Çocuklar daha sonra 27 Mayıs Caddesi'nde hatalı park yapan sürücüleri anonsla uyardı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki motorize ekiplerin kırmızı ışık uygulamasına katıldı.
- 5
Denetimlere katılan 6 yaşındaki Eymen Ahi, AA muhabirine, uygulamada durdurduğu araç sürücülerinin ehliyetini ve emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol ettiğini söyledi.
- 6
Ahi, büyüdüğünde polis olmak istediğini belirtti.
-
- 7
Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Mahmut Öner Anaokulu'nda da çocuklara yönelik trafik eğitimi verildi.
- 8
Etkinliklerin ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, çocukları ve ailelerini makamında ağırladı.
- 9
Makam koltuğunu 6 yaşındaki Melis Eylül Can ve Mustafa Göktürk Bakır'a devreden Aydın, çocukların huzur ve güvenliği için canla başla çalıştıklarını kaydetti.
-
- 10
Aydın, bayramını kutladığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
- 11
- 12