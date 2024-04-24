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        Haberler Gündem Güncel 23 Nisan'da Anıtkabir'i 100 bini aşkın kişi ziyaret etti

        23 Nisan'da Anıtkabir'i 100 bini aşkın kişi ziyaret etti

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 111 bin 527 kişi tarafından ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:11 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:13
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        Binlerce kişi 23 Nisan'da Ata'sına koştu
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        Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan TBMM'nin dün açılış yıl dönümüydü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi törenler ve etkinliklerle tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

        Bu özel günde binlerce kişi Ata'sını ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de ziyaret etti.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, bugün ziyarete açık olduğu 09.00 ile 21.00 saatleri arasında 111 bin 527 kişiyi ağırladı.

        Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubat ayında 226 bin 403 ve mart ayında ise 223 bin 689 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

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        #anıtkabir
        #23 Nisan
        #Atatürk
        #ziyaret
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