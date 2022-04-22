23 Nisan ABD'de altı belediye tarafından kabul edildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ABD'de altı belediye tarafından resmi olarak kabul edildi.
New Jersey'de Cliffside Park, Clifton, Lyndhurst, Morris County, North Arlington, Paterson, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, belediye başkanları tarafından resmi olarak tanındı ve kabul edildi.
Altı şehir komisyonunun aldığı bu karara göre, 23 Nisan günü "Türk Kültürel Mirası ve Çocuk Günü" olarak kutlanacak.
"TÜRK GÜNÜ OLARAK KUTLANACAK"
AmerikalıTürk.com haber portalının sahibi Deniz Çelik bizzat altı belediye başkanına başvuru yaparak 23 Nisan günü Amerika'da bir Türk günü olarak kutlanacağını ifade etti.
Çelik, "23 Nisan kutlamalarının resmi olarak tanınması ve kutlanıyor olması, Türk vatandaşlarının bulundukları yerlerde resmi makamlara etki edebilme gücünü göstermesi açısından büyük önem taşıyor." dedi.
Cliffside Park, Clifton, Lyndhurst, Morris County, North Arlington, Paterson belediyesinin yayınladığı resmi bildirilerde, bu bölgelerde yaşayan Türklerin, sosyal ve ekonomik hayata çok değerli katkılarının olduğu, Türklerin Amerika'da güçlü aile bağlarını ve zengin kültürel miraslarını devam ettirdikleri ifade edildi.
Bunun karşılığında ise çocukların parlak gelecekleri için 23 Nisan gününü "Türk Kültürel Mirası ve Çocuk Günü" olarak kutlanmasına karar verdikleri belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!