Altın fiyatlarında gerileme! 23 Mart 2025 Bugün tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Küresel piyasalardaki belirsizlikler, artan jeopolitik gerilimler, zayıflayan dolar, ABD'nin genişleyen bütçe açığı ve faiz oranlarının düşürüleceği beklentilerinin yanında merkez bankalarının alımları, altın ons fiyatının art arda rekor seviyelere çıkmasına neden oluyor. Yeni yılına 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, senenin başından bu yana 400 dolardan fazla değer kazandı, bu yıl 18 kez rekor yeniledi. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 23 Mart 2025 canlı altın fiyatları son durum...
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23 Mart altın fiyatları, altın alışverişi yapacaklar tarafından araştırılıyor. Güvenli liman varlıklardan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikalarının olası sonuçlarına ilişkin endişeler ve Trump'ın küresel düzeni daha geniş çapta bozma tehdidinde bulunmasının etkisiyle de rekor kırmaya devam ediyor. Altının ons fiyatının 14 Mart'ta ilk kez psikolojik sınır 3 bin doları kırmasının ardından, değerli metalin yeni rekorlar araması dikkati çekiyor. Peki, 23 Mart 2025 altın fiyatlarında son durum nedir?
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Çeyrek altın güne altın güne 5885 liradan başladı. Gram altın fiyatı 3.678 TL’den işlem görürken 22 ayar bilezik 3358 TL’den güne başladı.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.678,24
Satış: 3.679,30
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.885,01
Satış: 6.015,23
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.018,60
Satış: 3.025,70
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 23.481,3000
Satış: 23.924,6000
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.004,00
Satış: 24.513,00
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 24.584,01
Satış: 25.226,28
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.358, 14
Satış: 3.587,13
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.008,01
Satış: 2.944,87
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 59.642,00
Satış: 61.160,91