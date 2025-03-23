23 Mart altın fiyatları, altın alışverişi yapacaklar tarafından araştırılıyor. Güvenli liman varlıklardan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikalarının olası sonuçlarına ilişkin endişeler ve Trump'ın küresel düzeni daha geniş çapta bozma tehdidinde bulunmasının etkisiyle de rekor kırmaya devam ediyor. Altının ons fiyatının 14 Mart'ta ilk kez psikolojik sınır 3 bin doları kırmasının ardından, değerli metalin yeni rekorlar araması dikkati çekiyor. Peki, 23 Mart 2025 altın fiyatlarında son durum nedir?