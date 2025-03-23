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        Haberler Bilgi Ekonomi 23 Mart 2025 canlı altın alış satış tablosu: Altın fiyatlarında gerileme Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet, ons ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında gerileme! 23 Mart 2025 Bugün tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Küresel piyasalardaki belirsizlikler, artan jeopolitik gerilimler, zayıflayan dolar, ABD'nin genişleyen bütçe açığı ve faiz oranlarının düşürüleceği beklentilerinin yanında merkez bankalarının alımları, altın ons fiyatının art arda rekor seviyelere çıkmasına neden oluyor. Yeni yılına 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, senenin başından bu yana 400 dolardan fazla değer kazandı, bu yıl 18 kez rekor yeniledi. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 23 Mart 2025 canlı altın fiyatları son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 07:49 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:27
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