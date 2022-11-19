220 milyar dolarlık Dünya Kupası

FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. Açılış maçı ev sahibi Katar ve Güney Amerika temsilcisi Ekvador arasında yarın oynanacak.

YENİ BİR ŞEHİR İNŞA EDİLDİ 12 yıldır bu turnuva için hazırlanan Katar, finans danışmanlığı şirketi danışmanlığı şirketi Front Office Sport'a göre 220 milyar dolarlık harcama yaptı. Ülkede altyapı, metro hatları, stadyumlar için büyük harcamalar yapıldı. Hatta kupa için yeni bir şehir inşa edildi. Lusail şehri, kupanın final maçına sahne olacak. Baştan yaratılan şehre 1 havalimanı, 3 metro hattı, oteller ve golf sahaları ile yat limanı kuruldu.

SON 7 KUPANIN TOPLAM MALİYETİNİN 5 KATI 220 milyar dolarlık harcama, son 7 Dünya Kupası'nın maliyetinin toplamından 5 kat daha fazlası anlamına geliyor.

STATLARA DEVASA KLİMA SİSTEMLERİ KURULDU Kupanın oynanacağı 8 stat, başkent Doha'nın etrafındaki 55 kilometrelik alana kuruldu. Böylece futbolseverlerin maçlara kolayca ulaşabilmesi hedeflendi. Açılış maçına sahne olacak 60 bin kapasiteli Al Bayt Stadyumu, tek başına 3 milyar euroya mal oldu. Karşılaşmaların oynanacağı 8 stadyuma devasa klima sistemleri kuruldu. "Dr Cool" olarak da bilinen Katar Üniversitesi Makine Mühendisliği Profesörü Saud Abdul Ghani, statları klimalı hale getiren organizatörler, sıcaklığı 18-24 derece arasında tutmayı hedefliyor. Güneş enerjisi kullanılarak önceden soğutulan hava, tribün koltuklarının altına, yedek kulübelerine ve saha kenarına kurulan sistemle stat içine verilecek. Alerjik yapıya sahip futbolseverlerin etkilenmeyeceği şekilde temizlenen hava, maç boyunca geri çekilecek, soğutulacak ve filtrelendikten sonra yeniden stada verilecek.

974 adet konteynırın geri dönüştürülmesiyle oluşturulan 40 bin kapasiteli 'Stadyum 974' sökülüp tekrar farklı bir yere inşa edilebilme özelliğine sahip.

1.5 İLA 1.7 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR Katarlı yetkililer, turnuva boyunca ulaşım için gerekli olan 'Hayya' isimli ulaşım kartına 1.5 ila 1.7 milyon arasında başvuru yapıldığını açıkladı. 3 milyon nüfuslu Katar için bu dev bir turist girişi anlamına geliyor. 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na 3 milyon ziyaretçi gitmişti. Komşu ülkelerde konaklayacak taraftarlar için toplam 168 uçuş seferi düzenlenecek. Dubai'den 60, Umman'dan 48, Suudi Arabistan'dan 40, Kuveyt'ten günlük 20 uçuş gerçekleşecek.

TAHMİN EDİLEN GELİR 9 MİLYAR DOLAR Katar, milyonlarca insanın merakla beklediği Dünya Kupası'ndan 9 milyar dolar gelir bekliyor. Son Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya'nın 2013'ten 2018'e kadar 12.5 milyar euro gelir elde ettiği tahmin ediliyor.