Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Toplantı sonrası bir restoranda yemek yerken objektiflere yansıyan yönetim kurulu, 'GS. 22' yazan pide ile poz vererek renkli görüntülere sahne oldu.

Keyifleri yerinde olan başkanlar, uzun süre sohbet eşliğinde yemek yiyerek günü sonlandırdı.