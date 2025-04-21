22 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan okullar tatil mi, ders olacak mı?
23 Nisan tatilinden bir gün öncesi 22 Nisan'ın tatil olup olmadığı araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihi resmi tatiller arasında yer alıyor. Mevzuata göre resmi tatil içerisinde yer alan 23 Nisan'da okullar, kamu kurumları, resmi daireler kapalı olacak. Peki 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan okullar tatil mi, ders olacak mı?
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22 Nisan Salı gününe denk gelirken öğrenciler ve veliler 22 Nisan tatil mi, okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Kafa karışıklığı yaşayan öğrenciler internetten detayları araştırıyor. 23 Nisan gibi resmi tatillerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretime ara verilir. Peki 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü, okullar tatil mi, ders var mı?
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22 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
23 Nisan resmi tatil kapsamındadır. 22 Nisan ise resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Bu sebeple 22 Nisan Salı günü okullarda eğitim ve öğretim devam edecek. Kamu kurum ve kuruluşları, resmi daireler tatil değildir.
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23 NİSAN TATİL Mİ?
23 Nisan tarihi takvimlerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak, resmi tatil ilan edilmiştir. 23 Nisan gibi resmi tatillerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretime ara verilir. Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak yer alıyor.
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