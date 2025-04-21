DÜNYA GÜNÜ NEDİR? 2025 YILININ TEMASI NE?

Dünya Günü, gezegenimize adanmış uluslararası bir gün. Çevreyi korumaya dikkat çekiyor ve sürdürülebilirliği teşvik ediyor. Her yıl 22 Nisan'da dünya genelinde 1 milyara yakın insan iklim krizi konusunda farkındalık yaratmak ve çevreyi korumaya yönelik davranış değişikliği yaratmak için harekete geçiyor.

Dünya Günü'ne katılım, tohum ekmek veya çöp toplamak gibi küçük ev veya sınıf projeleri de dahil olmak üzere birçok biçimde olabilir.Bu yılki Dünya Günü'nün küresel teması; ''Gücümüz, Gezegenimiz'.