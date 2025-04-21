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        Haberler Bilgi Gündem 22 Nisan Dünya Günü nedir? 22 Nisan ne günü? 22 Nisan Dünya Günü nasıl ortaya çıktı, önemi ve teması ne?

        22 Nisan ne günü? 22 Nisan'da ne oldu? Dünya Günü nedir?

        Her yıl 22 Nisan'da kutlanan Dünya Günü, çevre bilincini artırmak ve iklim değişikliği, çevre kirliliği gibi küresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu yıl "Gücümüz, Gezegenimiz" temasıyla kutlanan gün, gezegenimizi koruma yolunda atılan en büyük adımlardan biri olmayı sürdürüyor. Peki, 22 Nisan ne günü? 22 Nisan Dünya Günü nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 23:49 Güncelleme: 21.04.2025 - 23:49
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        • 1

          22 Nisan'da yaşanan tarihi olaylar ve Dünya Günü gündemdeki yerini aldı. 22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gün olarak karşımıza çıkıyor. İşte merak edilenler...

        • 2

          DÜNYA GÜNÜ NEDİR? 2025 YILININ TEMASI NE?

          Dünya Günü, gezegenimize adanmış uluslararası bir gün. Çevreyi korumaya dikkat çekiyor ve sürdürülebilirliği teşvik ediyor. Her yıl 22 Nisan'da dünya genelinde 1 milyara yakın insan iklim krizi konusunda farkındalık yaratmak ve çevreyi korumaya yönelik davranış değişikliği yaratmak için harekete geçiyor.

          Dünya Günü'ne katılım, tohum ekmek veya çöp toplamak gibi küçük ev veya sınıf projeleri de dahil olmak üzere birçok biçimde olabilir.Bu yılki Dünya Günü'nün küresel teması; ''Gücümüz, Gezegenimiz'.

        • 3

          DÜNYA GÜNÜ NASIL BAŞLADI?

          ABD senatörü ve çevre aktivisti Gaylord Nelson ve Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Denis Hayes tarafından başlatılan protestolara milyonlarca kişi katıldı. Milyonlarca insan, gezegene ve onun kaynaklarına verilen zarara karşı kitlesel protestolarla 22 Nisan 1970'te ABD'de sokaklara döküldü. Protestolarla birlikte New York'un ünlü 5. Caddesi durma noktasına geldi.

        • 4

          İlk Dünya Günü kutlamasına yaklaşık 20 milyon kişi katıldı. 1990'dan itibaren ise Dünya Günü, ABD'yi aşan ve uluslararası çapta kutlanan bir güne dönüştü. Etkinliklere her yaştan bir milyardan fazla insanın katıldığı düşünülüyor.

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