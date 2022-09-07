Hızla değişen altın piyasası her gün kendini güncelliyor. Altın almak isteyenler her gün kuru takip ederek, güncel altın fiyatlarına bakıyor.

7 Eylül 2022 tarihinde 22 ayar altın bilezik fiyatı;

ALIŞ: 920.86 TL

SATIŞ: 952.27 TL

Bu fiyatlar baz alındığında, 22 ayar bir bileziği 20.258 TL'den satın alabilir, 20.949 TL'den satabilirsiniz.

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