212 yıllık tarihi Lebon pastanesi kapandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin tarihi dükkanlarından Lebon Pastanesi, 1810 yılında Edouard Lebon tarafından Beyoğlu'nda kuruldu. Pastanenin isim hakkı 1985 yılında Abdurrahman Cengiz ve Şakir Ekinci tarafından satın alınmıştı. Pastanenin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, 42 bin 500 lira olan kiralarının, 10 bin dolara yükseldiğini, bu bedeli ödeyemeyecekleri için pastaneyi 29 Ekim'de kapattıklarını söyledi.
Cengiz, "Lebon 1810 yılında Beyoğlu'nda pastanesini açıyor. 1940'lı yıllarda ilk açıldığı yer satın alınınca, Lebon da yine İstiklal Caddesi'nde farklı bir binaya taşınıyor. 1972 yıllarında ise kapanıyor. Lebon markasını alabilmek için 2 sene uğraştım. Sonunda 1985 yılında patentini aldım. 38 yıla yakın bu markayı yüksek seviyeye çıkarmaya çalıştım. Benim temennim markanın devam etmesiydi ama, olmadı" diyerek pastanenin hikayesini anlattı.
Lebon Pastanesi ile işletme sahiplerinin kira sözleşmesi anlaşmazlığı yargıya taşınmış davalar işletme sahiplerinin aleyhine sonuçlanmıştı.
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