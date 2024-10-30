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        Haberler Ekonomi Girişimcilik 212 NexT’in ilk yatırımı ExoMatter’a yaptı - Girişimcilik Haberleri

        212 NexT’in ilk yatırımı ExoMatter’a yaptı

        Dikey odaklı derin teknoloji fonu 212 NexT ilk yatırımını yapay zekâ modelleri kullanarak Ar-Ge ve ürün geliştirme süreçlerini önemli ölçüde kısaltan bir platform olan ExoMatter'a yaptı. 212 NexT'in eş lider yatırımcı olduğu yatırım turunda ExoMatter toplam 1.7 milyon Euro yatırım aldı. Girişimin bu yatırımla, ekibini ve müşteri portföyünü genişletmenin yanı sıra ilerleyen dönemde Avrupa'nın en güçlü malzeme bilişimi platformu olmayı hedeflediği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 12:28 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:28
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        İlk yatırımı ExoMatter'a yaptı
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        212’nin ileri malzeme teknolojilerine yatırım yapmak üzere hayata geçirdiği derin teknoloji fonu 212 NexT, ilk yatırımını Almanya merkezli ExoMatter’a yaptı.

        Ar-Ge ve ürün geliştirme süreçlerini birkaç haftaya indirebilen bir platform olan ExoMatter, 212 NexT’in eş lider yatırımcı olarak katıldığı yatırım turunda toplam 1.7 milyon Euro yatırım aldı.

        Yatırım turuna 212 NexT’in yanı sıra Vanagon Ventures, Bayern Kapital, ZAKA VC, Bloomhaus Ventures ve melek yatırımcılar katıldı.

        ExoMatter aldığı yatırımla, halihazırda çalıştığı Airbus ve BSH gibi önde gelen müşteri portföyünü geliştirmeyi, ekibini büyütmeyi, uzun vadede ise Avrupa'nın en güçlü malzeme bilişimi platformu olmayı hedefliyor.

        212 NexT Yönetici Ortağı Gizem Yağız, "İleri malzeme teknolojilerinde çözümler geliştiren ve farklı sektörlere dokunan girişimlere odaklanıyoruz. Bu kapsamda ilk yatırımımızı gelecek vadeden yapay zekâ tabanlı platform olan ExoMatter’a yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dikey odaklı yatırım stratejisi benimseyen bir fon olarak; sanayi şirketlerine sunduğumuz en temel stratejik katkı, geniş erişim ağımız sayesinde portföyümüzdeki şirketlerin yenilikçi teknolojilerinden faydalanabilmelerini sağlamak. Bu noktada yatırımcılarımız yurt dışı pazarlarda üretim ortaklıkları kurabiliyor ve yatırım yapılan girişimlerin gelecek vadeden teknolojilerini kendi süreçlerine entegre edebiliyor" dedi.

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