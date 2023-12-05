212'den 70 milyon euroluk üçüncü fon

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212, üçüncü fonunu kurduğunu açıkladı. Yatırım desteğinin yanında girişimlerle ihtiyaç duydukları alanlarda global ve yerel tecrübelerini de paylaşan 212, 70 milyon euroya ulaşması hedeflenen yeni fonla birlikte Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde B2B alanında küresel ölçekte büyüyen teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya devam edecek.

212 yeni fonla ayrıca, gelişmiş pazarlardaki ülkelerde şirketini kurmuş ve kendi ülkesiyle bağları olan girişimciler (diaspora) için de desteklerini sürdürecek.

FONUN YÜZDE 60'I ESKİ YATIRIMCILAR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan 212 Kurucu Ortağı Numan Numan, "Bugüne kadar toplam 29 tane şirkete yatırım yaptık ve böylece yönettiğimiz varlık 100 milyon euroyu aştı. Erken aşamada girişimlere yatırım yapıp desteklemekle kalmıyor, bir sonraki aşamaya geçmelerine de katkı sağlıyoruz. 12 yıl boyunca genişleyen networkümüz, portföyümüzdeki girişimlere büyük fayda sağlıyor. Yeni fonumuzun yaklaşık yüzde 60'ını daha önceki fonlarda da bizimle olan yatırımcılar oluşturuyor" dedi.

İlk iki fonda küresel listelemede fon çarpanları açısından ilk yüzde 10’luk dilime girdiklerini ve üçüncü fonda da benzer başarıya erişmek istediklerini ifade eden Numan, "Bizim için dragon diye ifade ettiğimiz, yani exit anındaki getirinin fon toplam değeri ve yatırımcılara geri dönüşü en önemli kriterlerden biri. Bu fonda çok daha geniş bir coğrafyaya odaklanıyoruz ve her zamankinden daha güçlü, daha fazla fırsat görüyoruz. Özellikle diaspora dediğimiz, gelişmiş pazarlardaki ülkelerde şirketini kurmuş ve kendi ülkesiyle de bağlarını sürdüren girişimcilere daha çok ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

'YATIRIMCIYA DA FIRSAT SUNACAĞIZ'

Piyasa ihtiyaçlarına hâkim olarak yatırımcılara uygun dinamik fonlar sunduklarını da vurgulayan 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey ise, "Geleneksel fon yönetimi modelinin yanı sıra risk alarak yüksek getiri amaçlayan yatırımcılarımıza yeni yatırım fırsatları da sunuyoruz. Başarılı portföy şirketlerine daha fazla destek sağlamak için özel amaçlı şirketler (SPV) kuruyor ve yatırımcıların devam yatırımı yapmalarına olanak sağlıyoruz. Piyasa koşullarına cevap vermede gösterdiğimiz esneklik sayesinde yatırımcılarımız, başarılı şirketlerin büyüme potansiyellerinden daha yüksek pay sahibi olma şansı buluyor. Sadece girişimlere değil, yatırımcılarımıza da fırsatlar sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.