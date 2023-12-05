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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli çalışan yok - İş-Yaşam Haberleri

        İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli çalışan yok

        Habertürk TV'de Ekonomi Müdürü Zeliha Saraç'ın programına konuk olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç vergi dilimlerinin düzenlenmesi konusunda adımlar atılması gerektiğine vurgu yaparak, "Örneğin, İstanbul'da fiili olarak asgari ücretle çalışan yok. Asgari ücretten 1 TL bile fazla alan bir çalışan temmuz ayından itibaren ikinci vergi dilimine girecek. Yüzde 15'ten değil yüzde 20'den vergilendirilecek. Yani geliri ciddi ölçüde düşecek" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:23
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        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
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        İTO Başkanı Şekib Avdagiç katıldığı Habertürk yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Vergi dilimlerinin önceden asgari ücrete bağlı olduğunu, şu anda asgari ücretliden vergi alınmamasına karşın birçok çalışanın bu dilimin üzerinde ücret aldığını ve ikinci vergi dilimine girmeleri sebebiyle hem işverenlerin hem de çalışanların bu durumdan zararlı çıktığını vurguladı.

        "İŞVERENİN CEBİNDEN 118 BİN TL ÇIKIYOR ÇALIŞANIN CEBİNE 56 BİN TL GİRİYOR"

        Vergi artışları ile asgari ücret arasındaki korelasyonun koptuğunu belirten Şekib Avdagiç, "İstanbul’da fiili olarak asgari ücretle çalışan yok. Böyle bir rakam yok. İstanbul’daki asgari ücret, fiili asgari ücretin yüzde 30, yüzde 40 üzerinde. Ancak asgari ücretin 1 TL bile üzerinde alanlar otomatik olarak temmuz ayından sonra ikinci vergi dilimine giriyor. Hal böyle olunca yüzde 20'lik vergi diliminde oldukları için gelirleri düşüyor. Asgari ücretlinin birinci vergi dilimi ile bütün yılı kapatması lazım.

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        Örneğin aralık ayında 100 bin TL brüt ücret alan bir kişinin eline geçen para 56 bin TL. İş veren bunun üzerine 18 bin TL daha ödüyor. İş verenin cebinden çıkan 118 bin TL’nin yalnızca 56 bin TL’si çalışanın eline geçiyor.

        "SİSTEM KAYIT DIŞINDA KALANLARI ÖDÜLLENDİRİYOR"

        Birinci vergi diliminin asgari ücrete bağlanması lazım. SGK üst limitinin de asgari ücretle çarpan olarak belirlenmesinden vaz geçilip, enflasyon oranında belirlenmesi lazım. Böylece kayıt dışında kalanları ödüllendiriyor bu sistem. Kayıtlı çalışanlar ve iş verenleri cezalandırıyor şu anki sistem. Bununla birlikte SGK üst limitinin de düzenlenmesi lazım" şeklinde konuştu.

        "İHRACATÇILARA EXİMBANK KREDİLERİ SAĞLANMALI"

        Döviz kurunun gidişatı ve ihracatçılar hakkında da yorumda bulunan Avdagiç, "Türkiye, göreceli olarak yüksek enflasyon ile yaşıyor. Döviz kurunun bu enflasyon eğrisinden kopması durumunda sert basamak çıkışlar oluyor ve iş dünyasındaki dengeyi bozuyor. Döviz kurunun enflasyon ile doğru orantılı seyretmesi gerekiyor. Temel nokta enflasyon. Bunu kontrol altına aldığımız zaman döviz de stabil hale gelecektir.

        İhracatçıyı döverek bir yere gelmemiz mümkün değil. Enflasyonun arttığı noktada döviz sabit tutulmamalı. Şu dönemde ihracatçılara belli destekler var ancak çok daha uzun vadeli ve erişilebilir Eximbank kredileri sağlanması gerekiyor ihracatçılarımıza" ifadelerini kullandı.

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