Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı Sivasspor'u Szymanski, İrfan Can Kahveci, Alaaddin Okumuş (k.k.) ve Edin Dzeko'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Puanını 37'ye çıkaran sarı-lacivertliler, haftayı averajla lider tamamladı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki performansını değerlendirdi.
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Ömer Üründül (Sabah): Fenerbahçe yüksek tempolu ve presli bir ilk yarı sergiledi. Bilhassa ilk 20 dakika takımda üst düzey bir hırs vardı. Kısa sürede 2 gol kaçtı, ardından da Tadic-Szymanski iş birliğiyle kaliteli bir golle skor avantajı sağlandı. Devre sonunda da İrfan Can alışılmış uzak mesafeli güzel gollerinden birini attı ve farkı ikiye çıkardı. İlk yarıdaki tempodan dolayı bir yorgunluk görülmeye başlandı. Ama 3. gol takımı rahatlatırken Sivas'ın da direncini tamamen bitirdi ve Fenerbahçe 4 gollü bir galibiyetle hafta içindeki büyük moral bozukluğunu seyircisiyle bütünleştirip atlatmış oldu.
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Dün geceki bireysel performanslara baktığımızda fizik açıdan düşüş yaşayan yıldız oyuncularda aşırı motivasyonla bir enerji yüksekliği görüldü. Fred henüz tam olarak hazır değil, onun için İsmail Kartal onu yıpratmadan oyundan aldı. Dün en çok İrfan Can ile Crespo'yu beğendim. Şimdi Fenerbahçe haftaya çok önemli bir derbi deplasmanına gidecek. Oradaki mücadele ve sonuç çok önemli. Tam bir kritik sınav maçı. Sivasspor farklı kaybetti. Ama dün yaralı rakibinin hırsı karşısında yapabileceği fazla bir şey yoktu.
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Ercan Güven (Milliyet): İşte yine lider Fenerbahçe. Gol de atıyor, oyunu da yükseliyor yeniden. Çalışan makinayı tamir etmek nereden çıktı? Evet geri dönüşler harikaydı… Henüz dördüncü dakikada Fred’in, altıncı dakikada Osayi’nin, ilk düdükten itibaren Ferdi’nin, maç boyu İrfan Can’ın dönüşü ile Fenerbahçe takımı futbol jargonuna göre taraftarından özür diliyordu aslında. İyi oyunu bireylere indirgemek pek hoş değil ama Fenerbahçe’deki bu keskin dönüşün nedeni Fred tabi. Zinciri tamamlayan halka oydu. Onunla birlikte ne Tadic’in “formsuzluğu” kaldı ne Dzeko’nun “yavaşlaması”. Oosterwolde bile takımı iki kat sahiplendi.
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Sözün özü; 4-1'lik galibiyet ve özlenen oyuna kavuşmak, futbolcusundan teknik direktörüne “genel af” getirdi Fenerbahçe futbol takımına. Haftaya Beşiktaş maçı var Fenerbahçe’nin… Eksiklerinin bir kısmına kavuşmuş, eski futbolunu ucundan yakalamış olarak avantajla çıkacağı derbiyi de kazanırsa şu birkaç haftanın hiç yaşanmamış gibi olmaması için bir sebep yok.
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Gürcan Bilgiç (Sabah): Hafta içindeki hezimet sonrasında Kadıköy'de krize girmek için bıçak sırtında yürüyen bir maçtı. Fenerbahçe taraftarı kalbine tüm içtenliğiyle açtı oyuncularına. Onlar da ilk saniyeden itibaren baskıyı başlattılar. İrfan Can Kahveci'ydi bu kez liderleri. Fred'in sahada olması bile iyimserlik rüzgarını estirdi statta. Taraftarın rahatlaması, endişelerinden arınması için yeterli oldu bu fotoğraf. Üstünlük Fenerbahçe'de olsa da, skor olarak öne geçseler de, gecenin hikayesinde sürpriz son olabilirdi. Fred ne kadar "bilge" ise sahada, Crespo, yanına iki stoperi (Samet, Jayden) alarak, "İşleri daha ne kadar zora sokarız" paragrafına geçtiler.
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İsmail Yüksek'in mecburi değişiklik ile sahaya girmesi, duruma "sihirli değnek" etkisi yaptı. Temposu, oyun aklı ve sezgisiyle orta saha dengesi F.Bahçe'ye döndü. Gücü biten Fred'in kenara alınması da doğru karardı. Bana göre Fred'in boş kaleye vuramadığı topu tamamlayan İrfan ofsayttı. VAR'dakiler ellerini ovuşturmuşlardır muhtemelen ama, kamera açısı o kadar netti ki, golü Dzeko'ya çevirdiler. Maçın bir başka mesajı; İsmail neden yedek başladığını, Batshuayi ve Cengiz de neden oyuna alınmadıklarını düşünecekler. Perşembe akşamına geri dönecekler ve formayı giymek ile taşımak arasındaki farkı öğrenecekler.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Dün Fred’in dönüşüyle bir seviye değişim hissettik Fenerbahçe’de. Djiku-Becao-Fred yokken Fenerbahçe tamamlayamadığı hücumların dönüşünde eskisi gibi kolay top kazanamıyordu. Atak sürekliliği sağlayamıyor ve çok daha fazla geri koşuyordu. Zira Becao-Djiku hem orta çizgiye basarak Fenerbahçe takım boyunu kısaltan bir ikili. Hem de Fred liderliğindeki orta üçlü, karşı pres konusunda çok mahir.
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Dün Fred, yine recovery (geri kazanma) departmanının lideriydi. Ayrıca Fred sahadayken Szymanski’nin de, İrfan Can’ın da, Tadic’in de daha iyi oynadıklarını görüyorum. Hem kendisi oynayan, hem de etrafındakileri iten bir adam. Fred, Fenerbahçe’nin saha içi lideri. Pazubent ihtiyacı olmayan bir kaptan. Onun varlığı, etrafındaki herkesi değiştiriyor.
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Engin Verel (Akşam): 6-1'lik hezimetten sonra Fenerbahçe'nin lige nasıl döneceği merak konusuydu. Gerçekten zor bir maçtı. Zoru neyin kolaya çevireceğini smail Kartal da oyuncuları da biliyordu. Nitekim sezon başındaki oyun karakterini Sivasspor karşısında da gördük. Önde basan, kaybettikleri topları çok çabuk geri alan ve rakibi umutsuzluğa sürükleyen bir anlayış vardı. Fred'in geri dönmesi Fenerbahçe'de bütün sorunları çözecek anlayışı yanlış. Çok faydalı ve savaşçı bir oyuncu ama orta sahada arkadaşları ona yeteri kadar yardımcı olmazsa Fenerbahçe tek başına(!) Fred'in sırtında yürümez.
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Fenerbahçe'nin bunaldığı anlarda imdada yetişen rfan Can Kahveci oldu. Harika bir gol attı. Ama açıkçası rfan Can, idmanda bile bu kadar rahat şut atacak pozisyon bulamaz. Sivaslı oyuncular "Dur bakalım, nasıl vuracak!" tadında bekleyince o da topu köşeye astı. Sıkıntılı Avrupa dönüşü ve Beşiktaş derbisi öncesi alınan bu galibiyet Fenerbahçe için moral oldu. Kritik bir galibiyetti ve zor dönemeci kayıpsız geçtiler.