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        Haberler Bilgi Gündem 21 Temmuz son depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Adana'da deprem! 21 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülkemizin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anbean paylaşılıyor. İşte, 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 07:15 Güncelleme: 21.07.2024 - 07:23
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        • 1

          Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem listesinde en son depremler kontrol ediliyor. İşte, 21 Temmuz 2024 Pazar günü yaşanan son dakika depremler listesi...

        • 2

          ADANA'DA DEPREM!

          Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 9.26 kilometre olarak bildirdi.

        • 3

          MALATYA DA SALLANDI!

          Malatya Pütürge'de 04:07'de 2.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD'ın paylaştığı verilere göre depremin derinliğinin 2.9 kilometre olduğu bildirildi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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