Meteoroloji lodos ve sağanak için uyarı verdi! 21 Kasım 2024 hava durumu
Türkiye yağışlı ve lodoslu bir güne uyandı. Meteoroloji 49 il için sarı kod verilirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşım seferleri iptal edildi. İşte, 21 Kasım 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu ve günlük meteoroloji hava tahmin haritası...
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Türkiye bugün yağışlı bir güne uyandı. Meteoroloji bugün birçok şehir için kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış uyarısı veriyor. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli poyraz, iç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olurken vatandaşların dikkatli olması gerektiği yönünde uyarı yapıldı. İşte 21 Kasım 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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21 KASIM PERŞEMBE BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul bugün rüzgârlı ve yağışlı bir güne uyandı. Bugün ortalama 15 derece olacak sıcaklığa rağmen meteoroloji saat 12.00 ile 18.00 arasında İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekliyor. Akşam saatlerinde ise yağmur etkisini azaltsa da dinmeyecek.
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21 KASIM PERŞEMBE BUGÜN ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara bugün öğle saatlerine kadar parçalı bulut olacak ancak öğlen başlayacak rüzgârlı hava, akşam 18.00'den sonra yerine yağmura bırakacak.
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21 KASIM PERŞEMBE BUGÜN İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İzmir, tüm gün kuvvetli sağanak yağışın etkisinde olacak. Yağışlı havaya zaman zaman rüzgâr ve gök gürültüsü de eşlik edecek.
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BUGÜN TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş'un yüksek kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.