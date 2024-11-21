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        Haberler Bilgi Gündem 21 Kasım 2024 iptal olan Şehir Hatları vapur seferleri hangileri, seferler neden iptal edildi, zaman başlayacak?

        Vapur seferleri hava koşulları nedeniyle iptal oldu! 21 Kasım iptal olan vapur seferleri

        Meteoroloji, kuvvetli sağanak nedeniyle 49 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgâr, gelen yağmurun habercisi olurken Şehir Hatları, İDO, BUDO vapur seferleri ile Çanakkale feribot seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi. İşte, 21 Kasım Perşembe iptal olan vapur seferleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 08:00 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:30
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        • 1

          Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Türkiye'nin birçok bölgesi için yapılan kuvvetli sağanak yağışı uyarısı, sabah saatlerinden başlamak üzere etkisini gösterdi. Bugün, Şehir Hatları, BUDO, İDO vapur seferleri ile Çanakkale feribot seferleri iptal edildi. İşte, 21 Kasım 2024 olumsuz hava şartları nedeniyle iptal olan vapur seferleri...

        • 2

          21 KASIM 2024 PERŞEMBE BUGÜN İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ

          Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadeleri kullandı.

          İptal olan seferler

          Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

          Büyükada-Sedef Adası Hattı

          Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

          Adalar-Beşiktaş Hattı

          Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı

          RİNG SEFERLERİ KONDU

          Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.

        • 3

          BUDO SEFERLERİNİN TAMAMI İPTAL EDİLDİ

          Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında bugün yapılması planlanan 12 seferin, olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edildiği bildirildi.

          Bu arada, Mudanya ilçe merkezinde kuvvetli lodosun yanı sıra yağmur etkili olmaya başladı.

        • 4

          21 KASIM BUDO İPTAL OLAN DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ

          Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

        • 5

          21 KASIM İPTAL OLAN ÇANAKKALE FERİBOT SEFERLERİ

          Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarından dolayı bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

          Çanakkale-Eceabat hattında seferlerin Eceabat'tan 09.00, 11.00, 13.00 gibi tek, Çanakkale'den 08.00, 10.00, 12.00 gibi çift saatlerde, Çanakkale-Kilitbahir hattında ise Kilitbahir'den 10.00, 12.00 gibi çift, Çanakkale'den 09.00, 11.00, 13.00 gibi tek saatlerde yapılacağı kaydedildi.

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