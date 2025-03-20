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        Haberler Spor Futbol Milli Takım 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri başlıyor! - Futbol Haberleri

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri başlıyor!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. E Grubu'nda yer alan A Milli Takım, ilk maçında 4 Eylül'de çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:33 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:33
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        Dünya Kupası Elemeleri başlıyor!
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        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta maçları yarın başlayacak.

        Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında yarın ve 22 Mart Cumartesi günü 12 maç yapılacak.

        A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak.

        Elemelerde ilk haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        - G Grubu

        22.45 Malta-Finlandiya

        22.45 Polonya-Litvanya

        - H Grubu

        20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino

        22.45 Romanya-Bosna Hersek

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        - K Grubu

        22.45 Andorra-Letonya

        22.45 İngiltere-Arnavutluk

        22 Mart Cumartesi:

        - I Grubu

        20.00 Moldova-Norveç

        22.45 İsrail-Estonya

        - J Grubu

        17.00 Lihtenştayn-Kuzey Makedonya

        22.45 Galler-Kazakistan

        - L Grubu

        20.00 Karadağ-Cebelitarık

        22.45 Çekya-Faroe Adaları

        - Millilerin maç programı

        Türkiye'nin de yer aldığı 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

        Millilerin maç programı şu şekilde:

        4 Eylül: Gürcistan-Türkiye

        7 Eylül: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı

        11 Ekim: Bulgaristan-Türkiye

        14 Ekim: Türkiye-Gürcistan

        15 Kasım: Türkiye-Bulgaristan

        18 Kasım: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

        - Gruplar

        Avrupa elemelerinde 54 ülke mücadele edecek.

        Elemelerde 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı 12 grup şöyle:

        A Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya-İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

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        B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

        C Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz-Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

        D Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

        E Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya kazananı, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

        F Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz-Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda, Ermenistan

        G Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

        H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino

        I Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya-İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

        J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

        K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

        L Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa-Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

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        - Avrupa'dan 16 ülke katılacak

        Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.

        Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılacak.

        Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla 16 ekip play-off maçları yapacak.

        - Maç takvimi

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri maç takvimi şu şekilde:

        1. maç haftası - 21-22 Mart

        2. maç haftası - 24-25 Mart

        3. maç haftası - 6-7 Haziran

        4. maç haftası - 9-10 Haziran

        5. maç haftası - 4-5-6 Eylül

        6. maç haftası - 7-8-9 Eylül

        7. maç haftası - 9-10-11 Ekim

        8. maç haftası - 12-13-14 Ekim

        9. maç haftası - 13-14-15 Kasım

        10. maç haftası - 16-17-18 Kasım

        Play-off maçları - 26 ve 31 Mart 2026

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