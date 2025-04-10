2025 yurt dışı harç pulu ücreti: Dijital harç pulu ne kadar?
Yeniden değerleme oranına göre belirlenen dijital harç pulunun 2025 ücreti araştırılıyor. Bu senenin başında, basılı harç pulu dönemi geride bırakılmış ve yerini dijital harç pulu almıştı. Peki, dijital harç pulu güncel ücreti ne kadar oldu? İşte, detaylar...
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Yurt dışına seyahat edecek vatandaşlar 2025 yurt dışı harç pulu ücretini araştırıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı yapılan düzenleme kapsamında basılı harç pulu kullanımı kaldırıldı; vatandaşlar artık harç pulunu dijita olarak satın alabilecek. Peki, 2025 dijital harç pulu ne kadar oldu ve harç pulu nereden alınır?
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YURT DIŞI BASILI HARÇ UYGULAMASI SONA ERDİ
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı taslakla birlikte yurt dışı çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona erdi.
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2025 HARÇ PULU NASIL ALINIR?
Yeni uygulamayla birlikte yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.
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2025 YURT DIŞI HARÇ ÜCRETİ
Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos 2024 tarihinde 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti. 2025 yılında yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL'ye yükseldi.