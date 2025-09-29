2025 yılında sinemaya 359 milyon liralık rekor destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası türlerindeki 24 projeye toplam 142 milyon 400 bin lira destek sağladı. Bakanlığın bu desteğiyle birlikte 2025 yılında sinema projelerine aktarılan toplam destek miktarı 359 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 9’ar adedini İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım ve Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım, 4’ünü Ortak Yapım ve iki tanesini ise Çekim Sonrası türlerindeki projeler oluşturdu.

USTA YÖNETMENLERE DESTEK

Bakanlığın desteklediği projeler arasında Altın Ayı ödüllü ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık Ayda ile bir önceki filmi Son Hasat ile Toronto Film Festivalinde dünya prömiyerini gerçekleştiren yönetmen Cemil Ağacıkoğlu’nun Sessiz Dağ adlı projesi de yer aldı.

Sektöre genç ve yetenekli yönetmenlerin kazandırılması amacıyla verilen ilk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım türünde ise 9 projeye destek sağlandı.

ANİMASYONLARA BÜYÜK DESTEK

Görsel-işitsel endüstri içerisinde önemli bir sektör haline gelen animasyon sektörü teknolojik gelişmeler ve Bakanlık destekleri ile son dönemde büyük gelişim gösterdi.

Sinema Destekleme Kurulu’nca son dönemin en beğenilen animasyonları arasında yer alan Rafadan Tayfa serisinin yeni filmi Gordion ile Kral Şakir serisinin son filmi Dünyalar Karıştı filmleri desteklenen projeler arasında yer alıyor. Kurulda ayrıca ilk filmini gerçekleştirecek yönetmenlerce tasarlanan Babamın Gölgesi 1915 Küçük Kahramanlar Geçidi ile Umay Ana: Taşların Gizemi adlı animasyon filmlere de destek sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk sinemasına sağlanan destek tutarı 2024 yılında 284 milyon 141 bin Türk Lirası iken 2025 yılında destekler yaklaşık yüzde 27’lik artışla 359 milyon 424 bin Türk Lirasına ulaştı. Bakanlığın açıkladığı yeni desteklere https://sinema.ktb.gov.tr/TR-406347/2025-5-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html adresinden ulaşılabiliyor.