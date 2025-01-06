Ramazan ayı, İslam dünyası için büyük bir manevi değer taşıyan, sabır, ibadet ve paylaşma ayıdır. Bu ay boyunca Müslümanlar, tan yerinin ağarmasından gün batımına kadar oruç tutarak nefislerini terbiye eder ve Allah'a yakınlaşmayı amaçlarlar. Oruç, sadece yemekten ve içmekten uzak durmayı değil, aynı zamanda kötü sözlerden ve davranışlardan kaçınmayı da kapsar. Peki, 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, detaylar...