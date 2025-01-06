İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadet, arınma ve dayanışma ayıdır. Bu ayda oruç tutarak nefis terbiyesi yapılır ve sabrın önemi vurgulanır. Gün boyunca yemekten, içmekten ve kötü davranışlardan uzak durulurken, akşam ezanıyla birlikte oruç açılır. Peki, bu sene Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, 2025 ilk sahur ve oruç tarihi...
- 1
Ramazan ayı, İslam dünyası için büyük bir manevi değer taşıyan, sabır, ibadet ve paylaşma ayıdır. Bu ay boyunca Müslümanlar, tan yerinin ağarmasından gün batımına kadar oruç tutarak nefislerini terbiye eder ve Allah'a yakınlaşmayı amaçlarlar. Oruç, sadece yemekten ve içmekten uzak durmayı değil, aynı zamanda kötü sözlerden ve davranışlardan kaçınmayı da kapsar. Peki, 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, detaylar...
- 2
2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Ramazan ayı 1 Mart itibarıyla başlayacak ve 29 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek. 29 Mart ayrıca Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.
- 3
2025 İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
İlk sahur 28 Şubat'ı, 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Mart 2025 günü ilk oruç tutulacak.
-
- 4
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
29 Mart 2025: Arife
30 Mart 2025: Ramazan Bayramı 1. gün
31 Mart 2025: Ramazan Bayramı 2. gün
1 Nisan 2025: Ramazan Bayramı 3. gün
- 5
2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üç Aylar olarak bilinenen Receb, Şaban ve Ramazan ayları; Ocak ile başlayacak ve Mart ayı itibarıyla tamamlanacak.
2025 RECEB AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
2025 yılında Receb ayı 1 Ocak'ta başlıyor ve 26 Ocak'ta bitiyor. 26 Ocak aynı zamanda Mirac Kandili olarak idrak edilecek.
- 6
2025 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Şaban ayı 31 Ocak'ta başlıyor ve 13 Şubat'ta bitiyor. 13 Şubat Perşembe günü ayrıca Berat Kandili olarak idrak edilecek.
-
- 7
2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.