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        Haberler Bilgi Gündem 2025 LGS TERCİH SONUÇLARI: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? MEB LGS tercih sonuç ekranı

        LGS tercih sonuçları açıklandı: LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? 2025 LGS tercih sonuç ekranı

        2025 LGS tercih sonuçları açıklandı... Milyonlarca öğrenci için devam eden LGS sürecinde kritik son aşamaya geliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Ağustos 2025 Pazartesi bugün LGS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar, 'https://www.meb.gov.tr/' internet adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Öte yandan, istediği sonucu elde edemeyen öğrenciler için boş kontenjanlar yine 4 Ağustos günü ilan edilecek. Peki, 2025 LGS sonuçları açıklandı mı, LGS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte, detaylar ve MEB LGS tercih sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 09:50 Güncelleme: 04.08.2025 - 11:42
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        • 1

          Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı LGS tercih sonuçlarını 4 Ağustos Pazartesi bugün açıkladı. Öğrenciler, kazandıkları okulu 'https://www.meb.gov.tr/' adresinden öğrenebilirken; tercih sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen adaylar için bugün boş kontenjanlar ve nakil süreçleri başlayacak. Peki, LGS 2025 tercih sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte, 2025 MEB LGS tercih sonuçları sorgulama sayfası...

        • 2

          LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

          15 Haziran 2025 tarihinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavı sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi bugün açıklandı. Öğrenciler, 'https://www.meb.gov.tr/' adresinden LGS tercih sonuçlarını görüntüleyebilir.

          LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2025 LGS NAKİL TARİHLERİ

          Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        • 4

          2025 LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MEB tarafından yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

        • 5
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