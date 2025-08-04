LGS tercih sonuçları açıklandı: LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? 2025 LGS tercih sonuç ekranı
2025 LGS tercih sonuçları açıklandı... Milyonlarca öğrenci için devam eden LGS sürecinde kritik son aşamaya geliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Ağustos 2025 Pazartesi bugün LGS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar, 'https://www.meb.gov.tr/' internet adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Öte yandan, istediği sonucu elde edemeyen öğrenciler için boş kontenjanlar yine 4 Ağustos günü ilan edilecek. Peki, 2025 LGS sonuçları açıklandı mı, LGS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte, detaylar ve MEB LGS tercih sorgulama ekranı...
- 1
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı LGS tercih sonuçlarını 4 Ağustos Pazartesi bugün açıkladı. Öğrenciler, kazandıkları okulu 'https://www.meb.gov.tr/' adresinden öğrenebilirken; tercih sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen adaylar için bugün boş kontenjanlar ve nakil süreçleri başlayacak. Peki, LGS 2025 tercih sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte, 2025 MEB LGS tercih sonuçları sorgulama sayfası...
- 2
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
15 Haziran 2025 tarihinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavı sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi bugün açıklandı. Öğrenciler, 'https://www.meb.gov.tr/' adresinden LGS tercih sonuçlarını görüntüleyebilir.
- 3
2025 LGS NAKİL TARİHLERİ
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
-
- 4
2025 LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
- 5