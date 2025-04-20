2025 LGS ne zaman? LGS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş sürecinde katılım sağlayacakları merkezi sınav için geri sayım sürüyor. Başvuruları kısa süre önce tamamlanan LGS’nin hangi gün yapılacağı ve sınava ne kadar süre kaldığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman? Giriş belgeleri ve sınav yerleri ne zaman duyurulacak?