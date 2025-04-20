Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2025 LGS ne zaman? LGS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

        2025 LGS ne zaman? LGS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

        2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav için heyecan şimdiden başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu sınava katılacak 8. sınıf öğrencileri, sınavın tam tarihini ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merakla bekliyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak? Öğrencilerin sınav yerleri hangi tarihte ilan edilecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2025 LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş sürecinde katılım sağlayacakları merkezi sınav için geri sayım sürüyor. Başvuruları kısa süre önce tamamlanan LGS’nin hangi gün yapılacağı ve sınava ne kadar süre kaldığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman? Giriş belgeleri ve sınav yerleri ne zaman duyurulacak?

        • 2

          2025 LGS NE ZAMAN?

          2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav 15 Haziran'da uygulanacak.

        • 3

          GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

          Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Habertürk Anasayfa