        2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav puanı nasıl hesaplanır? Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum net hesaplama nasıl yapılır, yanlış doğruyu götürür mü?

        2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav puanı nasıl hesaplanır?

        ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavlarının ilk ve ikinci oturumu tamamlandı. Sınav heyecanını geride bırakan memur adayları, KPSS puanlarının nasıl hesaplandığını araştırıyor. Peki, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi puan hesaplama nasıl yapılır, kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? İşte, detaylar...

        Giriş: 13.09.2025 - 07:38 Güncelleme: 13.09.2025 - 07:38
          ÖSYM tarafından yapılan KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumu tamamlandı. Sınav heyecanını atlatan memur adayları, KPSS puanının nasıl hesaplandığını araştırmaya başladı. Peki, KPSS A Grubu Sınavı Alan Bilgisi puanı nasıl hesaplanır? İşte, detaylar...

          KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

          ÖSYM'nin KPSS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, KPSS puan hesabı şöyle yapılıyor:

          - Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

          - Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

          - Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

          - Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

          - Testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

          - Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınaavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

          30 [ 2 (ASP – X ) – S]

          KPSS Puanı = 70 + ----------------------------

          [2 ( B – X )] – S

          KPSS ÖRNEK PUAN HESAPLAMA

          Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

          35 -12/4= 35-3=32 net

          45-6/4= 45-1,5=43,5 net

          P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

          (35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

