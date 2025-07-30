Ağustos 2025 itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören bazı şirketler, elde ettikleri kârlardan temettü dağıtma kararı aldı. Bu ay içerisinde toplam 10 şirket, yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirerek kazançlarını paylaşacak. Temettü odaklı strateji izleyen yatırımcılar için bu gelişmeler, portföylerini optimize etme açısından önemli fırsatlar sunuyor. Şirketlerin ödeme tarihleri, temettü miktarları ve temettü verimleri ise yatırımcıların radarında. İşte Ağustos ayında öne çıkan temettü dağıtımları ve dikkat çeken detaylar...