2025 Ağustos temettü takvimi: Ağustos ayında kaç firma temettü dağıtımı yapacak?
Borsa yatırımcılarının odağında bu kez 2025 Ağustos ayına ait temettü ödemeleri yer alıyor. Borsa İstanbul'da işlem gören 10 şirket, bu ay içerisinde dönem kârlarından pay ayırarak hissedarlarına temettü dağıtacak. Özellikle düzenli nakit akışı sağlamayı amaçlayan yatırımcılar için bu ödemeler, stratejik öneme sahip. Hangi şirketin ne zaman temettü vereceği ve yatırımcısına ne kadar kazanç sağlayacağı ise dikkatle izleniyor. İşte Ağustos 2025 temettü takvimine dair merak edilen güncel bilgiler ve öne çıkan şirket detayları...
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Ağustos 2025 itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören bazı şirketler, elde ettikleri kârlardan temettü dağıtma kararı aldı. Bu ay içerisinde toplam 10 şirket, yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirerek kazançlarını paylaşacak. Temettü odaklı strateji izleyen yatırımcılar için bu gelişmeler, portföylerini optimize etme açısından önemli fırsatlar sunuyor. Şirketlerin ödeme tarihleri, temettü miktarları ve temettü verimleri ise yatırımcıların radarında. İşte Ağustos ayında öne çıkan temettü dağıtımları ve dikkat çeken detaylar...
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2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.
BIST kodu: ENERY
Temettü tutarı: 0,0094 TL
Tarihi: 11.08.2025
Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
BIST kodu: SUWEN
Temettü tutarı: 0,1063 TL
Tarihi: 12.08.2025
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Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
BIST kodu: TBORG
Temettü tutarı: 6,7901 TL
Tarihi: 12.08.2025
Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.
BIST kodu: LIDER
Temettü tutarı: 0,1212 TL
Tarihi: 13.08.2025
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Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DURKN
Temettü tutarı: 0,0278 TL
Tarihi: 14.08.2025
Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
BIST kodu: EFORC
Temettü tutarı: 0,1171 TL
Tarihi: 15.08.2025
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Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.
BIST kodu: ASTOR
Temettü tutarı: 1,2853 TL
Tarihi: 18.08.2025
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
BIST kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 21.08.2025
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Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.
BIST kodu: MTRKS
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 27.08.2025
Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.
BIST kodu: TURSG
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 28.08.2025
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