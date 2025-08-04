Ağustos temettü takvimi işliyor: Ağustos ayında kaç firma, kaç TL temettü verecek?
Ağustos 2025 itibarıyla Borsa İstanbul'da temettü heyecanı yeniden yatırımcıların radarında. Bu ay içerisinde toplam 10 şirket, elde ettikleri net kâr doğrultusunda temettü dağıtma kararı aldı. Söz konusu temettü ödemeleri, özellikle pasif gelir hedefleyen ve uzun vadeli portföy stratejisi benimseyen yatırımcılar için dikkat çekici bir gelişme. Peki, Ağustos ayında hangi şirket ne kadar temettü ödeyecek? İşte detaylı temettü takvimi ve dağıtım tutarları...
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2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul’da temettü ödemeleri yatırımcıların odağında yer alıyor. Bu dönemde 10 şirket, yılın belirli periyotlarında elde ettikleri kârı yatırımcılarıyla paylaşmak üzere nakit temettü dağıtımı yapacak. Özellikle uzun vadeli yatırım stratejisi izleyen ve düzenli gelir elde etmeyi amaçlayan bireysel yatırımcılar için bu ödemeler önemli bir fırsat sunuyor. Ağustos ayına ilişkin temettü dağıtım takvimi ve şirket bazlı güncel bilgiler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
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2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.
BIST kodu: ENERY
Temettü tutarı: 0,0094 TL
Tarihi: 11.08.2025
Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
BIST kodu: SUWEN
Temettü tutarı: 0,1063 TL
Tarihi: 12.08.2025
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Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
BIST kodu: TBORG
Temettü tutarı: 6,7901 TL
Tarihi: 12.08.2025
Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.
BIST kodu: LIDER
Temettü tutarı: 0,1212 TL
Tarihi: 13.08.2025
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Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DURKN
Temettü tutarı: 0,0278 TL
Tarihi: 14.08.2025
Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
BIST kodu: EFORC
Temettü tutarı: 0,1171 TL
Tarihi: 15.08.2025
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Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.
BIST kodu: ASTOR
Temettü tutarı: 1,2853 TL
Tarihi: 18.08.2025
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
BIST kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 21.08.2025
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Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.
BIST kodu: MTRKS
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 27.08.2025
Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.
BIST kodu: TURSG
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 28.08.2025
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