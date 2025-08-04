2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul’da temettü ödemeleri yatırımcıların odağında yer alıyor. Bu dönemde 10 şirket, yılın belirli periyotlarında elde ettikleri kârı yatırımcılarıyla paylaşmak üzere nakit temettü dağıtımı yapacak. Özellikle uzun vadeli yatırım stratejisi izleyen ve düzenli gelir elde etmeyi amaçlayan bireysel yatırımcılar için bu ödemeler önemli bir fırsat sunuyor. Ağustos ayına ilişkin temettü dağıtım takvimi ve şirket bazlı güncel bilgiler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.