Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2025-2026 yılında İstanbul'da açılacak yeni metro hatları: Pendik–Kaynarca–Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe ve Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli

        İstanbul'da metro ağı genişliyor: 2025-2026 yılında İstanbul'da açılacak yeni metro hatları

        İstanbul'da toplu ulaşım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Trafik yoğunluğuyla bilinen megakentte ulaşımı rahatlatmak amacıyla yeni metro projeleri hayata geçiriliyor. 2025 ve 2026 yıllarında hizmete alınması planlanan Pendik–Kaynarca–Tuzla, Ümraniye–Ataşehir–Göztepe ve Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli hatları, İstanbul'un metro ağını daha da genişletecek. Bu hatlar, mevcut metro hatlarıyla entegre çalışarak şehrin birçok noktasına kesintisiz ve hızlı ulaşım imkânı sunacak. İşte önümüzdeki dönemde açılması planlanan metro hatlarına dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 10:40 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'da metro ağı genişliyor. Oldukça yoğun bir trafiğe sahip mega kent için trafiği rahatlatacak ve ulaşımı kolaylaştıracak üç hat daha geliyor; Pendik–Kaynarca–Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe ve Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli. 2025 ve 2026 yıllarında açılması beklenen yeni hatlar, başka hatlarla entegre olarak kesintisiz bir ulaşım sağlayacak. İşte, 2025-2026 yılında İstanbul'da açılacak yeni metro hatları ve detaylar...

        • 2

          PENDİK-KAYNARCA-TUZLA METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

          Pendik Merkez–Kaynarca Merkez–Fevzi Çakmak bölümünde fiziksel ilerleme yüzde 86 seviyesine ulaştı. Metronun 2026 yılın açılması öngörülüyor.

        • 3

          PENDİK-KAYNARCA-TUZLA METRO HATTI İL ENTEGRE OLACAK DİĞER HATLAR

          Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı; Sabiha Gökçen Havalimanı ve Kadıköy–Tavşantepe metro hatlarıyla entegre edilecek.

        • 4

          ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

          Şu anda çalışmaların devam ettiği metro hattının 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.

        • 5

          ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI GÜZERGÂHI NE OLACAK?

          Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 21 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 44 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.

        • 6

          HANGİ HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK?

          Yeni hat açıldığında; Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.

        • 7

          ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

          Samandıra Merkez ile Sultanbeyli arasındaki 2. etapta fiziksel ilerleme yüzde 90 seviyesine ulaştı. Hattın 2026 yılı başında yolculu işletmeye alınması planlanıyor.

        • 8

          ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTI DURAKLARI

          Toplam uzunluğu 10,9 kilometre olan hattın ilk etabı olan Çekmeköy–Samandıra Merkez arasındaki 6,5 kilometrelik kesim, 4 istasyonla birlikte 16 Mart 2024 tarihinde hizmete alınmıştı. İkinci etapta ise Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonları yer alıyor.

          Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu’nda Çocuk Oyun ve Eğlence Merkezi ile Çocuk Parkı, Veysel Karani İstasyonu’nda ise “Yuvamız İstanbul” kreşi yapılacak.

        • 9

          ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ ARASI KAÇ DAKİKA OLACAK?

          Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy metro hattının tamamlanmasıyla Üsküdar’dan Sultanbeyli’ye kesintisiz metro ulaşımı sağlanacak. Böylece iki ilçe arasındaki yolculuk süresi 50 dakikaya inecek.

        • 10

          ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTININ ENTEGRE OLACAĞI DİĞER HATLAR

          Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı;

          - Dudullu istasyonunda (M8) Dudullu-Bostancı Metro Hattı ile,

          - Çarşı istasyonunda (M12) Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile

          - Altunizade istasyonunda Metrobüs ile,

          - Üsküdar’da Marmaray ve Şehir Hatları ile entegre edilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Kapadokya'da görsel şölen
        Kapadokya'da görsel şölen
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Habertürk Anasayfa