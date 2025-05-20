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        Haberler Bilgi 2025-2026 MEB takvimi yayınlandı: 1. ve 2. dönem ne zaman başlıyor bitiyor, ara tatili ve yaz tatili ne zaman, okul ne zaman kapanıyor?

        2025-2026 MEB takvimi yayınlandı: İşte 1. ve 2. dönem tarihleri ile tatil dönemleri

        Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı. Böylece velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği dönem bitiş ve başlangıç tarihleri ile yaz tatili ve ara tatil tarihleri de belli oldu. İşte. 2025-2025 MEB eğitim öğretim yılı takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 14:44 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:44
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin merakla beklediği yeni döneme dair tüm detaylar netleşti. Okulların ne zaman açılacağı, tatil dönemlerinin hangi tarihlere denk geldiği ve yaz tatilinin başlangıç tarihi belli oldu. İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait tüm önemli tarihler...

        • 2

          2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE 1. VE 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

          Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

          2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

        • 3

          2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE ARA TATİLLER NE ZAMAN?

          Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

        • 4

          2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

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