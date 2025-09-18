2025-2026 İBB burs başvuru tarihi belli oldu! Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuru şartları ve istenilen evraklar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Genç Üniversiteli Desteği' programı kapsamında her yıl 100 bin üniversite öğrencisine burs imkânı sunuyor. 2025-2026 eğitim dönemi için başvuru takvimi açıklanırken; açıköğretim öğrencileri, yurt dışında eğitim alanlar ile lisans düzeyinde 30 yaşını, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise 40 yaşını aşmış adayların bu fırsattan yararlanamayacağı bildirildi. İşte 2025 yılı İBB burs başvurularına dair tarihler ve merak edilen ayrıntılar...
İBB tarafından yürütülen 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' kapsamında 100 bin öğrenciye 15 bin TL tutarında burs sağlanacak. Bu burstan yararlanabilmek için öğrencilerin maddi desteğe ihtiyaç duyması, İstanbul’da ikamet etmesi ve devlet üniversitesinde eğitim görmesi şartı aranıyor. Peki, 2025 yılı İBB Genç Üniversiteli Desteği başvuruları hangi tarihte başlayacak, başvuruda aranan kriterler neler olacak? İşte ayrıntılar...
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başlayacak ve 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar devam edecek. Başvurular, İstanbul Senin uygulaması ve 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden yapılacak.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?
2024 yılında İBB, 100 bin öğrenciye 15 bin TL değerinde burs sağladı. 2025-2026 eğitim yılı burs miktarı 20 bin TL olarak belirlendi.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
- Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler
- Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.
İSTENİLEN EVRAKLAR
- Sabıka kaydı almadığına dair belge,
- Öğrenci belgesi,
- Transkript belgesi,
- Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi,
- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.),
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler,
- Yurtta veya kirada kaldığına dair belge,
- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.
