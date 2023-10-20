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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2024’te partiler ne kadar hazine yardımı alacak? - İş-Yaşam Haberleri

        2024’te partiler ne kadar Hazine yardımı alacak?

        2024 yılı bütçesinin TBMM'ye sunulmasıyla 2024 yılında siyasi partilere yapılacak hazine yardımı da belli oldu. 2023 yılında milletvekili seçimi dolayısıyla normalin 3 katı hazine yardımı alan siyasi partilere 2024 yılındaki yerel seçim dolayısıyla da normalin 2 katı tutarında yardım yapılacak. Ülke barajını aşan 5 siyasi parti toplam 6.7 milyar lira hazine yardımı alacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Ahmet Kıvanç
        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 20.10.2023 - 07:23 Güncelleme: 20.10.2023 - 07:23
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        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
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        2024 yılı bütçesinin TBMM’ye sunulmasının ardından siyasi partilere gelecek yıl yapılacak hazine yardımı tutarları da netleşti. Siyasi Partiler Kanunu’na göre, son milletvekili genel seçimlerinde ülke barajını aşan siyasi partilere her yıl hazineden ödenmek üzere devlet yardımı yapılıyor. Devlet yardımı tutarı, barajı aşan partilerin oy sayılarına göre paylaştırılıyor.

        14 Mayıs 2023 tarihindeki milletvekili seçiminde AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve Yeşil Sol Parti yüzde 7 barajını aşarak hazine yardımı almaya hak kazandı. Ocak ayında AK Parti’ye 1 milyar 329 milyon lira, CHP’ye 946 milyon lira, MHP’ye 376 milyon lira, İYİ Parti’ye 361 milyon lira, Yeşil Sol Parti’ye de 329 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 341 milyon lira hazine yardımı yapılacak.

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        YEREL SEÇİM NEDENİYLE İKİ KAT YARDIM

        Kanun uyarınca, hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor. Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçim takvimini açıklamasının ardından beş siyasi partiye 10 gün içinde ocak ayındaki tutar kadar ikinci bir yardım yapılacak. Böylece toplam yardım tutarı 6 milyar 682 milyon liraya ulaşacak. AK Parti toplam 2 milyar 658 milyon lira, CHP 1 milyar 892 milyon lira, MHP 752 milyon lira, İYİ Parti 722 milyon lira, Yeşil Sol Parti de 658 milyon lira yardım alacak.

        2024 yılında siyasi partilere yapılacak hazine yardımı:

        (Milyon TL) Ocak ayında Seçim takvimi açıklandığında Toplam
        AK Parti 1.329 1.329 2.658
        CHP 946 946 1.892
        MHP 376 376 752
        İYİ Parti 361 361 722
        YSP 329 329 658
        Toplam 3.341 3.341 6.682

        SP, DEVA VE GELECEK PARTİSİ’NE GİDEN VEKİLLER CHP’NİN YARDIMINI ETKİLEMEYECEK

        Son seçimlerde CHP 169 milletvekili çıkardı ancak Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi kontenjanlarından seçilen 39 milletvekili seçim sonrasında CHP’den ayrıldı. Saadet ve Gelecek Partisi ayrı grup kurdu. CHP’nin milletvekillerinin yaklaşık 4’te 1’ini seçimin hemen ardından kaybetmiş olması, alacağı hazine yardımını etkilemeyecek.

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        YENİDEN REFAH PARTİSİ HAZİNE YARDIMINI KIL PAYI KAYBETTİ

        Kanuna göre, barajı aşamayan ancak yüzde 3’ün üzerinde oy alan siyasi partilere de en düşük hazine yardımı alan partiye yapılanla orantılı olarak yardım yapılıyor. Yeniden Refah Partisi yüzde 2.80’de kaldığı için bu şekilde yapılacak hazine yardımını kıl payı farkla kaçırdı. YRP 0.20 puan daha oy alsaydı hazineden gelecek yıl toplam 209 milyon lira yardım alabilecekti.

        2023’TE 4.5 MİLYAR LİRA HAZİNE YARDIMI YAPILDI

        Bu yıl siyasi partilere toplam 4.5 milyar lira hazine yardımı yapıldı. AK Parti 1 milyar 961 milyon, CHP 1 milyar 43 milyon, HDP 539 milyon, MHP 511 milyon, İYİ Parti de 459 milyon lira hazine yardımı aldı.

        2022 ve 2023'te siyasi partilere yapılan hazine yardımı:

        (Milyon TL) 2022 2023
        AK Parti 280 1.961
        CHP 149 1.044
        HDP 77 539
        MHP 73 511
        İYİ Parti 65 459
        Toplam 644 4.515
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        #siyasi parti
        #Hazine yardımı
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        #mhp
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