2024 Sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil üniversite bölümleri ve taban puanları nedir?
YKS tercihlerinin başlamasıyla öğrenciler puanları doğrultusunda girebilecekleri üniversite bölümlerini araştırıyor. 25 Temmuz ile 2 Ağustos arasında sürecek tercih döneminde seçilebilecek yüzlerce bölüm bulunuyor. İşte, 2024 sözel, eşit ağırlık ve dil bölümleri ve taban puanları...
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YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci için tercih dönemi başladı. YKS tercihleri 25 Temmuz ile 2 Ağustos arasında yapılacak. Bu sürede kendisine en uygun bölümü seçmek için araştırma yapan öğrenciler için sözel, sayılsa, eşit ağırlık ve dil bölümlerinin ve taban puanlarının bir listesini oluşturduk. İşte, 2 ve 4 yıllık sözel, sayılsal, dil ve eşit ağırlık üniversite bölümleri...
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2024 SAYISAL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI
Aşağıdaki listeden 2 ve 4 yıllık sayısal bölümlerin detaylı listesine ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
SAYISAL ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE VE TABAN PUANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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2024 SÖZEL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI
Aşağıdaki listeden 2 ve 4 yıllık sözel bölümlerin detaylı listesine ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
SÖZEL ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE VE TABAN PUANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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2024 EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI
Aşağıdaki listeden 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümlerin detaylı listesine ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
EŞİT AĞIRLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE VE TABAN PUANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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2024 DİL BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI
Aşağıdaki listeden 2 ve 4 yıllık dil bölümlerinin detaylı listesine ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
DİL ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE VE TABAN PUANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ