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        Haberler Bilgi Gündem 2024 YKS ön lisans ve lisans sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil bölümleri ve taban puanları

        2024 Sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil üniversite bölümleri ve taban puanları nedir?

        YKS tercihlerinin başlamasıyla öğrenciler puanları doğrultusunda girebilecekleri üniversite bölümlerini araştırıyor. 25 Temmuz ile 2 Ağustos arasında sürecek tercih döneminde seçilebilecek yüzlerce bölüm bulunuyor. İşte, 2024 sözel, eşit ağırlık ve dil bölümleri ve taban puanları...

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        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:11
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