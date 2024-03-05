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        Haberler Gündem 2024 YKS geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

        2024 YKS geç başvuru süreci başlıyor! YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuruları 1-26 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler, YKS geç başvuru tarihlerine çevrildi. Başvuru tarihlerini kaçıran üniversite adayları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında YKS geç başvuru ücretini ödeyerek başvuru yapabilecek. Üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olarak üç oturum şeklinde uygulanacak. İşte YKS geç başvurularının başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 00:22 Güncelleme: 05.03.2024 - 00:22
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        • 1

          YKS geç başvuru tarihi, başvuru sürecini kaçıran adayların gündemini meşgul etmeye başladı. YKS geç başvuruları, ÖSYM AİS sayfası üzerinden yapılabilecek. YKS geç başvuru sürecinde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenmektedir. Peki, "2024 YKS geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2024 YKS geç başvuru ve sınav tarihleri...

        • 2

          YKS BAŞVURULARI SONA ERDİ!

          YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre netlik kazandı. YKS 2024 başvuruları 1 Şubat 2024'te başladı ve 26 Şubat Pazartesi günü sona erdi.

        • 3

          2024 YKS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          YKS geç başvuru işlemleri 5-7 Mart tarihleri arasında alınacak.

          2024 YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 4

          2024 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          YKS geç başvuru ücreti, %50 artırımlı olarak ödenmektedir. YKS geç başvuru ücreti oturum başına 442,5 TL'dir.

        • 5

          YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

          YKS geç başvuru işlemi de normal başvuru adımlarını izleyerek yapılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurusunu tamamlayabiliyor.

        • 6

          2024 YKS SINAVI NE ZAMAN?

          YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024

          YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024

          YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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