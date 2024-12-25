2024'ün en renkli, en eğlenceli özeti bu sene de yıl 'Yılbaşı Sürprizi'nde
SHOW TV'de ekrana gelen 'Yılbaşı Sürprizi', Hande Uluğ'un sunumuyla yıla damga vuran magazin olaylarını izleyicilerle buluşturuyor
Giriş: 25.12.2024 - 17:52 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:09
2024’e damga vuran tüm magazin olayları, SHOW TV farkıyla ekranlara gelecek.
En flaş aşklar, sansasyonel ayrılıklar, çok konuşulan polemikler, eğlenirken eğlendirenler… Ünlüler dünyasına sürprizlerle dolu bu zaman yolculuğunu sakın kaçırmayın!
2024’ün en renkli özeti, 'Yılbaşı Sürprizi', pazar günü saat 10.00’da SHOW TV’de.
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