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        Haberler Televizyon 2024'ün en renkli, en eğlenceli özeti bu sene de yıl 'Yılbaşı Sürprizi'nde

        2024'ün en renkli, en eğlenceli özeti bu sene de yıl 'Yılbaşı Sürprizi'nde

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Yılbaşı Sürprizi', Hande Uluğ'un sunumuyla yıla damga vuran magazin olaylarını izleyicilerle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 17:52 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:09
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        2024'ün en eğlenceli özeti
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        2024’e damga vuran tüm magazin olayları, SHOW TV farkıyla ekranlara gelecek.

        En flaş aşklar, sansasyonel ayrılıklar, çok konuşulan polemikler, eğlenirken eğlendirenler… Ünlüler dünyasına sürprizlerle dolu bu zaman yolculuğunu sakın kaçırmayın!

        2024’ün en renkli özeti, 'Yılbaşı Sürprizi', pazar günü saat 10.00’da SHOW TV’de.

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        #yılbaşı sürprizi

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