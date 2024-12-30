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        Haberler Spor Futbol 2024'ün en golcüsü Gyökeres! - Futbol Haberleri

        2024'ün en golcüsü Gyökeres!

        Portekiz ekibi Sporting CP forması giyen İsveçli futbolcu Viktor Gyökeres, tüm kulvarlarda oynadığı 56 maçta kaydettiği 52 golle dünyada 2024 yılının en golcü futbolcusu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:13 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:13
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        2024'ün en golcüsü Gyökeres!
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        2024 yılının en golcü futbolcuları belli oldu. Portekiz temsilcisi Sporting CP'de forma giyen İsveçli futbolcu Viktor Gyökeres, tüm kulvarlarda çıktığı 56 müsabakada attığı 52 golle dünyada 2024 yılının en golcü futbolcuları listesinde zirveye yerleşmeyi başardı.

        Listede Barcelona'dan Robert Lewandowski 40 golle ikinci sırayı alırken, Bayern Münih'ten Harry Kane 39 golle üçüncü basamağa yerleşti. 2024 senesinde Manchester City'nin Norveçli forveti Erling Haaland 38 gol atarken, Real Madrid'in Fransız golcüsü Kylian Mbappe de 37 gol üretti.

        SÜPER LİG'İN 2024'TE EN GOLCÜSÜ PIATEK

        2024 yılında Trendyol Süper Lig'de en fazla gol atan futbolcu Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek oldu. Polonyalı futbolcu, 2024 yılında Süper Lig'de oynadığı 34 müsabakada 23 gol kaydetmeyi başardı. 2024'te ligde Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko 36 karşılaşmada 18 gol atarken, Galatasaray formasıyla 24 maça çıkan Arjantinli Mauro Icardi de 17 gol buldu.

        2024'TE EN GOLCÜ TÜRK FUTBOLCU KEMAL RÜZGAR

        2024'ün en golcü Türk futbolcusu ise 2. Lig ekibi Sarıyer'de top koşturan Kemal Rüzgar oldu. 28 yaşındaki oyuncu, 2024'te oynadığı 34 mücadelede 28 gol üretti. İsveç temsilcisi Djurgardens'te oynayan Deniz Hümmet, attığı 24 golle 2024 yılında en golcü ikinci Türk olurken, Alman ekibi Schalke'de forma giyen Kenan Karaman ile Portekiz takımı Benfica'da kariyerini sürdüren Kerem Aktürkoğlu da 19'ar gol kaydetti.

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