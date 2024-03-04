2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman?
23 Şubat tarihinde başlayan Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları 27 Şubat'ta sona erdi. Hatırlanacağı gibi Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere farklı branşlarda 8 bin sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Belirtilen tarihler arasında başvuruları 'İŞKUR' üzerinden tamamlayan adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin yapılacağı tarihi gündemi aldı. İşte Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, asıl ve yedek aday isim listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Peki, "2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?" İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi...
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SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALACAK
Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.
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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 27 ŞUBAT'TA BİTTİ
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alındı.
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SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekiminin 18-19 Mart tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında Ankara'da çekileceği belirtiliyor.
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Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84
Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127
Elektrikçi (genel): 144
Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143
İnşaat boyacısı/boyacı: 64
Klinik destek elemanı: 600
Güvenlik görevlisi: 3.250
Marangoz: 32
Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2
Oto elektrikçisi: 2
Otomotiv kaportacısı: 2
Temizlik görevlisi: 3.550
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KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.