2024 resmi tatiller listesi: Yeni yılda kaç gün tatil var?
2024 resmi tatil listesi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanından ebeveynler ve çalışanlar resmi tatillere göre plan yapıyor. Peki, 2024 yılında kaç gün resmi tatil var ve tatiller hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...
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2024 yılının gelmesiyle resmi tatiller de araştırılmaya başlandı. Özel ve kamu sektöründe çalışan milyonlarca vatandaş, tatil günlerine göre önceden plan yapıyor. 2024 yılında toplamda 15 gün resmi tatil bulunuyor ancak bazı resmi tatil günleriyle hafta sonu tatil günleri ile çakışıyor. Peki, 2024 yılında hangi günler resmi tatil? İşte, 2024 resmi tatil listesi...
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2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arife (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arife (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
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2024 YILINDA KAÇ GÜN TATİL VAR?
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
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