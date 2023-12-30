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        Haberler Gündem 2024 resmi tatiller listesi: 2024 yılında kaç gün tatil var ve resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

        2024 resmi tatiller listesi: Yeni yılda kaç gün tatil var?

        2024 resmi tatil listesi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanından ebeveynler ve çalışanlar resmi tatillere göre plan yapıyor. Peki, 2024 yılında kaç gün resmi tatil var ve tatiller hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:33
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        • 1

          2024 yılının gelmesiyle resmi tatiller de araştırılmaya başlandı. Özel ve kamu sektöründe çalışan milyonlarca vatandaş, tatil günlerine göre önceden plan yapıyor. 2024 yılında toplamda 15 gün resmi tatil bulunuyor ancak bazı resmi tatil günleriyle hafta sonu tatil günleri ile çakışıyor. Peki, 2024 yılında hangi günler resmi tatil? İşte, 2024 resmi tatil listesi...

        • 2

          2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

          Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

          Ramazan Bayramı Arife (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

          Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

          Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

          Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

          Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

          Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

          Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

          Kurban Bayramı Arife (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

        • 3

          2024 YILINDA KAÇ GÜN TATİL VAR?

          Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

          Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

          Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

          Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

          Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

          Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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