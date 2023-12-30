2024 yılının gelmesiyle resmi tatiller de araştırılmaya başlandı. Özel ve kamu sektöründe çalışan milyonlarca vatandaş, tatil günlerine göre önceden plan yapıyor. 2024 yılında toplamda 15 gün resmi tatil bulunuyor ancak bazı resmi tatil günleriyle hafta sonu tatil günleri ile çakışıyor. Peki, 2024 yılında hangi günler resmi tatil? İşte, 2024 resmi tatil listesi...