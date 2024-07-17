2024 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 1500'ü kadın olmak üzere toplamda 7500 polis memuru alımı gerçekleştirilecek. 31. dönem POMEM sınav tarihleri ve yerleri 26 Haziran'da açıklandı. Adaylar gözlerini mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
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31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından büyük bir hızla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yazılı sınava giren adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla mülakat tarihlerini beklemişti. Şimdi gözler mülakat sonuçlarına çevrildi. İşte detaylar...
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakatları hala devam ediyor. Mülakatların tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
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Ancak, POMEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir tarih verilmedi. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında, haberlerimizde yer vereceğiz.
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POMEM SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?
POMEM mülakat sonuçları Polis Akademisi'nin Aday İşleri Sayfası "as.pomem.edu.tr" üzerinden açıklanacak.
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POMEM GİRİŞ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
POMEM internet sitesinde şu açıklamaya yer verildi:
31. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
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Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.
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