Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 2024 ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav giriş belgesi açıklandı mı?

        2024 ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim sınav yerleri belgesi açıklandı mı?

        107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım başladı. Özel Güvenlik olmak adına çalışmalarına hız veren adaylar, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Şubat ayında gerçekleşecek ÖGG sınavına ilişkin tüm detaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İşte 2024 ÖGG sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 01:35 Güncelleme: 15.02.2024 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için 120 dakikadır. Peki, "2024 ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav giriş belgesi açıklandı mı?" İşte detaylar...

        • 2

          ÖZEL GÜVELİK (ÖGG) SINAVI NE ZAMAN?

          ÖGG yazılı sınavı 24 Şubat tarihinde yapılacak. 25 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında ise uygulamalı atış sınavı yapılacak ve puanlar ÖGNET sistemine girilecek.

        • 3

          ÖGG SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav soru ve cevapları da 27 Şubat günü erişime açılacak. Sınav sonuçları 15 Mart tarihinde adaylarla paylaşılacak.

        • 4

          ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

          ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Putin, Biden'ı Trump'a tercih ediyor
        Putin, Biden'ı Trump'a tercih ediyor
        Küçükçekmece saldırısında 3 tutuklama
        Küçükçekmece saldırısında 3 tutuklama
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        TIR, işçi minibüsüne çarptı: 9 yaralı
        TIR, işçi minibüsüne çarptı: 9 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Habertürk Anasayfa