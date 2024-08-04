KPSS ÖABT yorumları 2024: Sınav zor muydu, sorular nasıldı? İşte öğretmen adaylarının sınav yorumları
KPSS Alan Bilgisi kapsamında son sınav olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ilk oturumu saat 10.15'te, ikinci oturumu ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başladı. Binlerce öğretmen adayının katıldığı sınav başarıyla tamamlandı. Peki, sınav zor muydu, sorular nasıldı? İşte, sınava giren adaylardan ÖABT sınav yorumları...
Giriş: 04.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:16
- 1
KPSS Lisans kapsamında iki oturum halinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi tamamlandı. Peki, 461 bin 763 adayın başvurduğu sınav nasıldı, sorular kolay mıydı, zor muydu? İşte, adaylardan 2024 KPSS Lisans ÖABT sınav yorumları...
- 2
- 3
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ