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        Haberler Gündem İnanç 2024 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman tutulacak, aşure günü ne zaman? Diyanet'e göre Muharrem ayı tarihi

        Muharrem ayı ne zaman? İşte Diyanet'e göre muharrem ayı ve aşure günü tarihi!

        Ramazan ayının sona ermesiyle beraber en merak edilen konulardan bir tanesi Muharrem ayının ne zaman idrak edileceği oldu. Ramazan'dan sonra en faziletli orucun Muharrem ayı orucu olduğu buyurulan bu ayda oruç tutmak isteyenler Diyanet takvimine göre Muharrem ayı tarihini araştırıyor. İşte, 2024 yılı Muharrem ayı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:49
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        • 1

          Ramazan ayının bitişiyle birlikte, Muharrem ayının başlangıcı büyük bir ilgiyle beklenmekte. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç olarak kabul edilen Muharrem ayı orucunu tutmayı arzu edenler, Diyanet'in takvimine göre bu mübarek ayın tarihini merak ediyorlar. İşte detaylar...

        • 2

          MUHARREM AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

          Diyanet her sene dini günleri barındıran bir takvim yayınlıyor. Bu takvime göre Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 tarihinde idrak edilecek.

        • 3

          AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

          2024 yılında aşure günü 16 Temmuz günü başlayacak. Her sene toplumu bir araya getiren ve paylaşma duygusunu arttıran aşure günü 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

        • 4

          MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?

          Diyanet Muharrem ayının fazileti hakkında şu açıklamada bulundu:

          "Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

          Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]).

        • 5

          MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

          Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, 3/92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir.

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