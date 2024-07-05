2024 Kupa Amerika'da Arjantin, yarı finale yükseldi
ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da çeyrek final maçında Arjantin, Ekvador'u eleyerek yarı finale yükseldi
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Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonda çeyrek finaller, Arjantin-Ekvador maçıyla başladı.
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Arjantin, 35. dakikada Lisandro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçerken Ekvador'da Enner Valencia, 62. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
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Ekvador'da Kevin Rodriguez, 90+1. dakikada bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.
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Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi'nin de penaltı kaçırdığı seri penaltılar sonunda Arjantin, Ekvador'u 4-2 yendi ve yarı finale kaldı.
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Çeyrek finaldeki diğer maçların programı şu şekilde:
Yarın:
04.00 Venezuela-Kanada
Pazar
01.00 Kolombiya-Panama
04.00 Uruguay-Brezilya
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