2024 Eylül kira artış oranı açıklandı: Eylül ayında tavan kira artış oranı yüzde kaç oldu?

TÜİK, 3 Eylül günü Ağustos enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık bazdaki TÜFE oranına göre hesaplanan kira zammı Eylül ayı için netleşti. Böylece ev sahibi ve kiracıların bu ay kiraya en fazla yüzde kaç zam yapacağı da açıklandı. Peki, Eylül ayı tavan kira artış oranı ne kadar oldu? İşte, detaylar...