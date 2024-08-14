Ön lisans eğitimi alan binlerce öğrenci 30 Haziran gününde DGS'ye girerek, üniversite derecesini lisans seviyesine yükseltmeyi amaçladı. Şimdi de gözler, DGS sonuçları için ÖSYM'ye döndü. Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrenciler, iki yıl daha okuyacakları yeni üniversiteleri için tercih yapacak. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...