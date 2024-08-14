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        Haberler Bilgi Gündem 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bugün açıklanır mı? DGS sonuç sorgulama ekranı

        Gözler ÖSYM'ye döndü: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        30 Haziran günü gerçekleştirilen DGS sınavına binlerce öğrenci katıldı. Sınava giren öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçları bekliyor. Sonuçların ÖSYM web sitesi üzerinden ilan edilmesinden sonra tarih dönemi başlayacak. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DGS sonuç sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 15.08.2024 - 00:41
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        • 1

          Ön lisans eğitimi alan binlerce öğrenci 30 Haziran gününde DGS'ye girerek, üniversite derecesini lisans seviyesine yükseltmeyi amaçladı. Şimdi de gözler, DGS sonuçları için ÖSYM'ye döndü. Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrenciler, iki yıl daha okuyacakları yeni üniversiteleri için tercih yapacak. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          DGS sonuçlarının 14 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yok. Sonuçlar açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

          DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

          DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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