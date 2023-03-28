Grubun diğer mücadelesinde ise Hollanda, ağırladığı Cebelitarık'ı 23. dakikada Memphis Depay, 50. ve 82. dakikalarda Nathan Ake'nin ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti.

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