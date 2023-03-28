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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

EURO 2024 Elemeleri ikinci haftasında B, E, F ve G gruplarında maçlar yapıldı. Fransa ikide iki yaptı. Macaristan ise ilk haftasını bay geçtiği grup maçlarında oynadığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdırdı. B grubunda Cebelitarık ile karşılaşan Hollanda 3-0'lık skorla ilk galibiyetini aldı. F grubundaki maçta İsveç, Azerbaycan'ı 5 golle geçti. Sırbistan ise Vlahovic'in yıldızlaştığı maçta Karadağ'ı 2 golle geçti. E grubunda Polonya, Arnavutluk'u 1-0'la geçerek ilk galibiyetini aldı

Giriş: 28.03.2023 - 00:26 | Güncelleme: ABONE OL
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları
AA / HABERTURK.COM

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde ikinci hafta, 8 karşılaşmayla devam etti.

EURO 2024 Elemeleri'nin ikinci haftasında, B, E, F ve G gruplarında maçlar yapıldı.

B Grubu'nda İrlanda'ya konuk olan son Dünya Kupası finalisti Fransa, 50. dakikada Benjamin Pavard'ın golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı. İki maç sonunda 6 puana ulaşan Fransa, grupta liderliğini korudu.

Grubun diğer mücadelesinde ise Hollanda, ağırladığı Cebelitarık'ı 23. dakikada Memphis Depay, 50. ve 82. dakikalarda Nathan Ake'nin ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti.

Elemelerde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- B Grubu

İrlanda-Fransa: 0-1

Hollanda-Cebelitarık: 3-0

- E Grubu

Moldova-Çekya: 0-0

Polonya-Arnavutluk: 1-0

- F Grubu

İsveç-Azerbaycan: 5-0

Avusturya-Estonya: 2-1

- G Grubu

Karadağ-Sırbistan: 0-2

Macaristan-Bulgaristan: 3-0

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