2024 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları 6-7 Ocak tarihlerinde yüz yüze olarak uygulandı. Belirtilen tarihler arasında sınava katılım gösteren öğrencileri AUZEF final sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz yarıyılı bitirme (final) sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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AUZEF güz dönemi finallerinin tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde 3 oturum şeklinde yüz yüze uygulanan sınavlar 6-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Peki, "2024 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sonucu ne zaman açıklanacak?" İşte AUZEF final sonucuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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AUZEF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF bitirme (final) sınav tarihleri belli oldu.
Takvime göre, AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde yüz yüze yapılacak.
Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.
Sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te başlamaktadır.
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AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları 16 Ocak 2024 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.
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AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)
Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.