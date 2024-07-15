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        Haberler Bilgi Gündem 2024 adli tatil takvimi: Adli tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihler arasında olacak?

        Adli tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihler arasında olacak?

        Vatandaşlar adli tatilin tarihini merak ediyor. Adli tatil sırasında Yüksek Yargı organlarından Danıştay ve Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev alıyor. Peki adli tatil başladı mı ve davalar ne zaman görülecek? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 15:30 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:31
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        • 1

          Bu yıl da adli tatilin başlamasıyla beraber Yüksek Yargı organlarından Danıştay ve Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev alacak. Adliyede işi olan, davası görülecek olan vatandaşlar adli tatil tarihleirini yakından takip ediyor. İşte detaylar...

        • 2

          2024 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.

        • 3

          ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

          Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:

          İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.

        • 4

          AVUKATLAR ADLİ TATİLDE ÇALIŞACAK MI?

          Avukatlık mesleği, kamu hizmeti sunmasına rağmen, avukatlar resmi olarak memur değildir. Bu yüzden adli tatilde avukatların ve hukuk bürolarının çalışma düzeni, adliye çalışanlarından farklıdır. Avukatlar, kamu hizmeti sunan profesyoneller olarak önemli bir rol oynar, ancak kamu çalışanlarının tatil düzenlemelerine tabi değillerdir. Bu nedenle, adli tatil sırasında da çalışmaya devam eder ve müvekkillerinin haklarını savunmaya, hukuki işlemlerini takip etmeye devam etmek zorundadırlar.

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