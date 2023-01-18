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2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri: YKS ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri: YKS ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri, üniversite adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. YKS; Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) şeklinde üç farklı oturumda gerçekleşecek. ÖSYM 2022-2023 sınav takvimini paylaşmasının ardından YKS başvuru ve sınav tarihleri de netlik kazanmış oldu. İşte 2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri...

Giriş: 18.01.2023 - 20:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YKS başvuru ve sınav tarihlerinde geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından üç farklı oturum şeklinde gerçekleştirilen üniversite sınavı YKS tarihleri, üniversite adayları tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, "YKS ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte 2023 YKS, Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) sınav tarihleri...

  • 2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.

     

    ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılması beklenirken, YKS'nin tarihi de netlik kazandı.

     

    Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanması ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılması bekleniyor.

  • 2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi. Başvuruların Şubat ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

  • 2023 YKS SINAVINDA KAÇ OTURUM VAR?

    Üniversiteye geçmek için sınava girecek adaylar; toplam 3 oturumda sınava girecek. Bunlar; Alan Yeterlilik Testi (AYT), Temel Yeterlilik Testİ (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde olacak.

  • 2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    ÖSYM, 2022 yılında yapılan YKS için sınav ücretini 115 lira olarak belirlemişti. 2023 yılında sınav ücreti ile ilişkili herhangi bir bilgi paylaşılmadığı için ücretin ne kadar olacağı da bilinmiyor. Başvurular başladıktan sonra adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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