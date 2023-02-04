2023 KPSS NE ZAMAN?

Bu yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

KPSS ortaöğretim/ön lisans için 2 yılda bir yapılmaktadır!

Ön lisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılır. Örneğin; 2018, 2020, 2022, 2024 gibi yıllar da sınav uygulanır. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli sayılır.