HABERTURK.COM

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2023 Oscar Ödülleri'nin adaylarını açıkladı.

Aktör ve yapımcı Riz Ahmed ile aktris Allison Williams, düzenlenen canlı yayında Oscar adaylarını duyurdu.

95. Oscar Ödülleri bu yıl 12 Mart'ta Los Angeles'taki Hollywood & Highland'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek. ABC kanalında canlı olarak yayınlanacak törenin sunuculuğunu ise ünlü komedyen Jimmy Kimmel yapacak.

Geçen yılki ödül töreninde Will Smith'in Chris Rock'a tokat atmasının ardından bu yılki törenin ilgi çekmesi bekleniyor.

Zira 2022 Oscar Ödülleri Töreni'nde aktör Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'in sağlığıyla ilgili espri yaptığı gerekçesiyle komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı.

Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde espriler yapması üzerine Smith, oldukça sinirlenerek Chris Rock'a tokat atmıştı.

Smith'e tepkiler hızla büyümeye başlamıştı, sonunda da Will Smith, Akademi tarafından cezalandırılmıştı.

Smith daha sonra yaptığı açıklamada "Her şey bulanık. Chris'e ulaştım ve geri gelen mesaj, konuşmaya hazır olmadığı ve hazır olduğunda bana ulaşacağı yönündeydi. Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi ve ne zaman konuşmaya hazır olursan buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

İşte 2023 Oscar adayları...

EN İYİ FİLM

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

EN İYİ YÖNETMEN

Todd Field (Tár)

Dan Kwan and Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

Ruben Ostlund (Triangle of Sadness)

Steven Spielberg (The Fabelmans)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (The Fabelmans)

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

- Cate Blanchett

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Brendan Fraser (The Whale)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

- Black Panther: Wakanda Forever

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (The Fabelmans)

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

All Quiet on the Western Front

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

- The Banshees of Inisherin

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

All Quiet on the Western Front

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

All Quiet on the Western Front

Argentina, 1985

Close

EO

The Quiet Girl

EN İYİ YAPIM TASARIMI

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

EN İYİ KURGU

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tár

Top Gun: Maverick

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

All Quiet on the Western Front

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Elvis

Empire of Light

Tár

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

All Quiet on the Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Mrs. Harris Goes to Paris

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

- Guillermo del Toro’s Pinocchio

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

EN İYİ SES MİKSAJI

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI

Applause, Tell It like a Woman

Hold My Hand, Top Gun: Maverick

Lift Me Up, Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu, RRR

This Is a Life, Everything Everywhere All at Once

EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON)

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

EN İYİ BELGESEL

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

EN İYİ KISA BELGESEL

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

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